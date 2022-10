Almeloër wil ongezien zijn huis in, maar twee camera’s maken dat onmogelijk

Modewinkel Cotton Club komt naar Almelo

ALMELO - De binnenstad krijgt er een nieuwe modezaak bij. Het Nederlandse Fashionmerk Cotton Club opent donderdag 13 oktober de deuren aan de Grotestraat 68. De winkel meet een oppervlakte van meer dan 350 vierkante meter. Cotton Club Almelo komt in het pand waar voorheen haar ‘sister in business’ The Sting was gevestigd.

7 oktober