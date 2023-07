Almeloër wordt wakker in vlammenzee en haast zich naar bovenburen: ‘Heb de kinderen daar uit bed gehaald’

Na felle protesten gaat de plaatsing van chalets in Vriezen­veen nu geruisloos: ‘Komt allemaal wel goed’

Er was veel weerstand, maar steeds meer mensen in de Vriezenveense buurt Westerdok lijken vrede te hebben met de komst van 58 Oekraïense vluchtelingen in chalets achter hun woningen. Vooral een nieuwe weg, waardoor Oekraïners niet door de buurt rijden, valt goed. Intussen is Twenterand begonnen met de plaatsing van de chalets.