Almeloos stamcafé van Heraclessupporters getroffen door uitslaande brand: eigenaar vol ongeloof

Dappere Simone uit Almelo begon vol vertrouwen modezaak in lockdown, maar moet winkel nu toch sluiten

ALMELO - Geroezemoes op de achtergrond. Een klant die wat vraagt. Het is druk in de kledingwinkel van Simone Robers. Of dat aan de uitverkoop ligt? De onderneemster achter Moon’s Mode in de Oranjestraat durft het niet hardop te zeggen. Haar beslissing om in ergens in juni te stoppen blijft overeind staan.

9 mei