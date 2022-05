Almeloos stamcafé van Heraclessupporters getroffen door uitslaande brand

Brand in geparkeer­de bestelbus in Almelo, 40-jarige man opgepakt op verdenking brandstich­ting

ALMELO - Aan de Marktstraat in Almelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in een bus. Brandweer heeft de vlammen geblust, maar de bus raakte zwaar beschadigd. Een 40-jarige man is aangehouden op verdenking van brandstichting in de bus.

