Almelose (54) raakt ernstig gewond bij ongeluk op rotonde, maar wat is er eigenlijk gebeurd?

De Almelose kwam maandagavond op de rotonde Bornerbroeksestraat/Ambachtstraat ernstig ten val met haar elektrische fiets. Mogelijk als gevolg van een crash met een afslaande auto. Maar er is geen bewijs, getuigen ontbreken en ook de twee betrokkenen weggebruikers geven geen helderheid. Wat is er gebeurd?

Het is maandagvond tien voor half zeven. De duisternis is gevallen over de stad. De Almelose fietst op haar e-bike op het rijwielpad langs de Bornerbroeksestraat richting de rotonde ter hoogte van Drankenservice André Knol en Vos Hengelsport. Ze komt, uit de richting Bornerbroek, van haar werk en is bijna thuis. De Almelose woont in Het Nijrees en moet op de rotonde rechtsaf in de richting van De Betuining. De toegangsweg naar de wijk.