Almelose Avak na afwijzing visum mogelijk tóch nog naar Lego League kampioenschap in VS

Het is eindelijk zover: de vijfde editie van het Historisch Festival Almelo komt eraan. Corona gooide de afgelopen jaren roet in het eten, maar dit jaar kan het weer. Op 21, 22 en 23 april is het gratis festival in het Schelfhorstpark.