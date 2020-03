Almelose basketbalgoeroe Jan Steenhagen (67) overleden

Vuurwapen gevonden na ruzie in relatione­le sfeer in Almelo: man (38) opgepakt

10:33 ALMELO - Een 38-jarige man uit Almelo is woensdagmiddag gearresteerd na een ruzie in een woning aan de Meester Hein Vrindtstraat in de Almelose wijk Sluitersveld. In de woning werd een vuurwapen aangetroffen. De man zit nog vast, het wapen is in beslag genomen.