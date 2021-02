Almelose bokser Müllenberg gooit de handdoek in de ring: ‘Ik heb niet meer de motivatie er helemaal voor te gaan’

In Rio de Janeiro was Peter Müllenberg in 2016 de eerste Nederlandse bokser in 24 jaar tijd die weer eens in de olympische ring stond. De geboren Almeloër, tegenwoordig woonachtig in Duiven, is er nog steeds trots op. Niet zozeer op zijn negende plaats, wel op het feit dat hij de bokssport in eigen land na al die jaren weer op de kaart zette. „Dankzij mij telt Nederland weer mee in de internationale bokswereld, daar kunnen de huidige boksers nu mooi van profiteren”, aldus de meervoudig nationaal kampioen.