Almelose buurt tegen bouwplan op veldje, maar rechter zegt: ‘Er is schreeuwende behoefte aan woonruimte’

Het grasveld ligt op de hoek van de Ary Schefferstraat en Jan Tooropstraat. Ooit stond er een basisschool. De bewoners stapten naar de Raad van State om het woningbouwplan aan te vechten. „De omwonenden vinden het onverteerbaar dat de gemeente zonder enig overleg met omwonenden daar tien woningen in wil proppen. Een veld is veel beter voor de veiligheid en sociale cohesie in de buurt”, zei hun woordvoerder dinsdag tijdens de rechtszaak in Den Haag. De tegenstanders hopen dat de hoogste bestuursrechter het woningbouwplan voorlopig in de juridische ijskast zet.