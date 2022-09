Almelose Familie Meijer weer in eigen bed, nadat gevel instortte; ‘Maar huis moet wel extra worden gestut’

met poll Deze Twentse winkel verkoopt producten die over de datum zijn, en het loopt er storm: ‘In de supermarkt is alles zo schandalig duur geworden’

ALMELO - Nog nooit was de inflatie zó hoog en dus zoeken Twentenaren massaal alternatieven om het hoofd boven water te houden. Bij de Datum Voordeelshop in Almelo slaan Tukkers over de datum artikelen in. Het aantal klanten is er sterk gestegen. „Dit is tenminste nog leuk boodschappen doen.”

8 september