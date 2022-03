Almelose gemeenteraad krijgt vijftien ‘nieuwelingen’: dit zijn de namen

ALMELO - De stemmen zijn geteld, het aantal voorkeursstemmen is bekend. Dat betekent dat in Almelo bekend is wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad zit. De verkiezingen van de afgelopen dagen leveren veertien nieuwe gezichten op. Dit zijn de namen.

Rita Tomas (ChristenUnie), Robin Gelici (LAS) Anton Pots (PvdA) en Tessa Grobben (SP) zijn met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Almelo gekozen. De huidige VVD-raadsleden Martijn Makkinga en Quirine Munnich, die een eigen campagne voerden, hebben het niet gered. De drempel voor een voorkeurszetel lag, door de lage opkomst, op 181 stemmen.

De verkiezing van Tomas houdt in dat de hele fractie van de ChritsenUnie (twee zetels) straks nieuw is. Met Elise Klaasen als fractievoorzitter. De huidige leider, Wouter Teeuw, stond op plek twee van de kandidatenlijst en komt dus niet in de gemeenteraad.

LAS en de PvdA

Robin Gelici (LAS) blijft wel in de raad, dankzij voorkeurstemmen. Marike Van Doorn (nummer 5 op de lijst) zit daardoor even in de wachtkamer. De kans dat ze er als nog in komt is groot. Het zit er namelijk dik in dat nummer 2, Jan Martin van Rees, wethouder wordt. Dan schuift van Doorn door.

Bij de PvdA maakt Johan Zwerink zijn opwachting. Bovendien heeft Anton Pots (nummer 5 op de lijst) genoeg stemmen voor een voorkeurszetel gehaald. Hetzelfde geldt voor SP’er Tessa Grobben (nummer 3).

Oud-rechter in de raad

Naast drie van de vier raadsleden die met voorkeurstemmen zijn gekozen, zijn komen er nog elf ‘nieuwelingen’ in de raad. Dat zijn: Edwin Groendaal, Esther Reinders, Ger Vermeulen (allen VVD), René Nollen, Liesbeth ter Haar, Sandra Dorsten (allen CDA), Nynke Veurink (LAS). Max Christen (D66), Marcel Middelkamp (PVA), Israa Abdullatif (Almelo Centraal) en Wouter Ravenshorst (Forum voor Democratie)

Dan de opkomst. Die was met 43,3 procent was een historisch dieptepunt bij gemeenteraadsverkiezingen Almelo. „Dit is dramatisch”, betreurt burgemeester Arjen Gerritsen. „Moet je nagaan; van elke 100 inwoners hebben er 57 niet gestemd.” En: „We moeten ons dit aantrekken. Politiek is er voor de mensen. We kunnen hier echt geen genoegen mee nemen.” Vier jaar geleden bedroeg het opkomstpercentage 51,3 in Almelo.