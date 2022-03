Almelose honkballers komen geld tekort voor nieuw clubhuis, daarom kun je nu bakstenen sponsoren

Het plan lag er, de begroting was goedgekeurd en de vereniging keek vol goede moed uit naar de bouw van hun nieuwe clubhuis aan de Maardijk. „Alles was al rond. We hebben hulp gekregen van verschillende bouwbedrijven,” vertelt Hans Kleinsman, coach en vrijwilliger van Uitsmijters’55. „We hebben een budget van ongeveer een ton”, vult hij aan.

Zonnepanelen

Maar die ton blijkt niet genoeg te zijn. „Kortgeleden kregen we te horen dat we ons gebouw duurzaam moeten bouwen. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Hierdoor moeten we warmtepompen en zonnepanelen installeren”, zegt Kleinsman. „En dat hebben we niet meegenomen in de begroting.”

Quote Aan de ene kant is het een tegenval­ler, maar aan de andere kant zorgen we ervoor dat onze vereniging energieneu­traal is Hans Kleinsman, Uitsmijters’55

De aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen valt fors duurder uit dan de honk- en softbalvereniging had verwacht. De club komt tussen de 10.000 en 15.000 euro tekort voor de bouw van de kantine en dat terwijl de club het gebouw in de winter nauwelijks gebruikt. „Aangezien honkbal een zomersport is, hebben wij amper stookkosten”, aldus Kleinsman. „Aan de ene kant is het een tegenvaller, maar aan de andere kant zorgen we ervoor dat onze vereniging energieneutraal is”, stelt hij positief.

Brick Wall of Fame

Om de kosten te dekken, is de vereniging een inzamelingsactie begonnen. Iedereen die de honkbalclub tegemoet wil komen, kan een virtuele baksteen kopen. „Voor vijf euro heb je een steen en dan komt jouw naam uiteindelijk op de Brick Wall of Fame in de kantine”, vertelt Kleinsman. Daarnaast verloot de club drie middagen batting practice op de slagmachine. „Zo ervaar je hoe hard een Amerikaanse pitcher gooit en dat is harder dan je denkt”, aldus de coach.

Lening

Hoewel Uitsmijters hoopt op een goede opbrengst van de inzamelingsactie heeft de club nog een optie achter de hand. „We kunnen bij de gemeente Almelo een renteloze lening aanvragen, die we in termijnen kunnen afbetalen”, stelt Kleinsman. Zorgen over het geldtekort zijn er niet bij de vereniging. „We gaan er met z’n allen voor. Er zijn genoeg leden die willen doneren als het moet en daarnaast kunnen we extra acties houden om geld te genereren.”

Als alles meezit worden de dug-outs half maart geplaatst en dan kan de club ook wedstrijden spelen op het sportpark. „In de tussentijd maken we gebruik van de kleedkamers en de kantine van onze buren La Première, maar in de zomer hopen we ons eigen clubhuis te hebben”, zegt Kleinsman hoopvol.