Almelose korfbalclubs Achilles en AKC trekken samen op met clinics

column Drenkelin­gen van Niels zorgen voor een lichte deuk in het florerende imago van Almelo Waterstad

22 augustus Einde zomerperiode. Hitte verdwenen. Vakanties voorbij. Tijd om weer te beginnen met de column op zaterdag. Goed moment om in figuurlijke zin even de temperatuur te meten in Almelo. Ondanks corona heb ik de afgelopen weken een gezellige sfeer geproefd in de stad. Veel toeristen, recreanten, fietsers en wandelaars gespot op de pleinen, terrassen, bij de ijsverkopers en in het buitengebied.