Almelose monumentensoap duurt voort: oude directiekamer Ten Cate gered van de sloopkogel

Met podcast Tukkers Rutger (37) en Mark (31) willen meer mannen voor de klas: ‘Goed voor de effectieve vergader­tijd’

ALMELO/BORNE/HENGELO - Al die juffen in het onderwijs... Dat moet anders, vinden Rutger Sibma (37) uit Hengelo en Mark Lankamp (31) uit Borne. Meer mannen voor de klas is goed voor leerlingen én voor de dynamiek in je team. Met hun podcast wil het duo mannen over de streep trekken.

13 mei