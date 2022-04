Almelose raadslid Middelkamp na tumultueuze benoeming opnieuw in opspraak; nu beticht van ‘schijnhandeling’

De kruitdampen zijn nog maar net opgetrokken, of het kersverse raadslid Middelkamp is alweer in opspraak.

Rechtszaak tegen Almelo

Daarbij draait het weer om de stichting Omgevingsrecht. Als nieuw raadslid voor de Partij Vrij Almelo (PVA) móest Middelkamp het voorzitterschap van deze stichting neerleggen. Het is in zijn geval strijdig met artikel 15 van de Gemeentewet. Daarin staat namelijk dat gemeenteraadsleden niet werkzaam mogen zijn als advocaat of adviseur in een kwestie waar de gemeente bij betrokken is. De stichting Omgevingsrecht is verwikkeld in een rechtszaak tegen Almelo.