Almelose rijdt zich met scootmobiel vast onder kast; brandweer moet haar bevrijden

De drie ‘schoon­maak­bo­men’ van Almelo zuiveren vieze grond: echt waar of te mooi om waar te zijn?

ALMELO – De gemeente Almelo heeft sinds kort drie bijzondere bomen: ‘schoonmaakbomen’. De drie staan langs de Van der Hoopweg in Almelo en helpen de bodem en het vervuilde grondwater te reinigen. Fytoremediatie, zo heet dat. Maar kan dat wel, reinigende bomen? Dat is de vraag, want wetenschappelijke bewijzen zijn nauwelijks te vinden.

30 maart