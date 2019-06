Almelose Ruiterdagen trekt hitteprotocol uit de kast

Nog klein beetje geld nodig: bekenden én onbekenden helpen Gerdien (52) uit Almelo aan rolstoel­bus

10:44 ALMELO - Gerdien Eisen (52) is opgetogen over alle warme reacties en de vele donaties. Er is nog een klein zetje nodig om haar vurige wens, een rolstoelbus, in vervulling te laten gaan.