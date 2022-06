Almelose tankstationhouder Leus achtervolgt op de fiets overvaller

‘Moet je Jan Smit en Nico-Jan Hoogma bellen als Heracles op zijn kwets­baarst is? Natuurlijk wel’

ALMELO - Het doek is voor Heracles gevallen, de club is veroordeeld tot minstens een seizoen op het tweede niveau. Laten we hopen dat het ook bij een jaar blijft, want iedereen heeft de afgelopen zeventien jaar kunnen zien hoeveel trots en saamhorigheid Almelo ontleende aan de eredivisionist. De degradatie is niet alleen een sportief drama, maar zorgde ondertussen ook voor stevige discussies.

