Almelose topturnsters tonen met nationale teamtitel aan op koers te liggen voor Tokio 2020

De nationale titel werd zaterdag in de wacht gesleept in de turnhal van Amsterdam. "In het hol van de leeuw", benadrukt Frank Louter. "Want Amsterdam was onze grootste concurrent. Het was een zeer spannende wedstrijd, waarbij het na elk toestel stuivertje wisselen was. Amsterdam werd uiteindelijk tweede. Wij kregen het applaus van de winnaar. Dat maakte het extra mooi", blikt trainer Louter terug.

Toen na de laatste oefening de winnende score 146.484 op het bord verscheen, was er de ontlading. "Meiden vielen elkaar huilend in de armen. Ze hebben geweldig gepresteerd." Uiteraard is het kampioenschap gevierd, maar niet te uitbundig. De meiden moeten zich houden aan hun sportdieet, geeft de trainer aan. De zondag na de wedstrijd konden ze nagenieten. Op maandagochtend half acht werd er al weer intensief getraind in de IISPA, de thuisbasis van Klaverblad TON. "Komend weekeinde is er weer een wedstrijd. Ook dan moet het team er staan", verwoordt de bloedfanatieke trainer de ijzeren discipline.

Het gouden team van Topturnen Oost Nederland (TON) bestaat uit Marieke van Egmond, Astrid de Zeeuw, Laura de Witt, Vera Jonker en Sara van Disseldorp. Meiden van 14, 15 en 16 jaar. Van Egmond is de enige senior. Het jonge team komt uit in de eredivisie van het teamturnen. "Ze hebben op heel jonge leeftijd een hoog niveau weten te bereiken", prijst de trainer.

Voor het Almelose TON betekent het teamkampioenschap een mijlpaal. Niet eerder werd deze beker gewonnen. "Dit is het resultaat van jaren knetterhard werken met z'n allen", verklaart Louter het teamsucces. Ruim drie jaar is hij nu hoofdtrainer bij TON. Afgelopen zomer grossierden de Almelose turners ook al in de medailles op individuele nummers bij het NK. Op toestellen als balk, brug-ongelijk en paard, werden maar liefst negentien keer podiumplaatsen behaald.

Ambities

Maar de ambities van TON reiken verder. Komende zomer is het EK in Glasgow. Ook is het vizier gericht op de Olympische spelen van 2020 in Tokio. "Deze titel biedt perspectief. Met de eerdere NK-medailles is het een bevestiging dat we op de goede weg zijn richting de Olympische Spelen." Trainer Louter heeft goede hoop dat een aantal turnsters van TON zich straks voor de Spelen weet te kwalificeren.