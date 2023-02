Almelose treintjes rijden eindeloos door mini-landschappen; ‘Met de trein reizen? Daar hou ik niet zo van, ik kijk er liever naar’

De treintjesvereniging THCA heeft leden uit heel Twente en zit aan de Arendsboerweg. Naast de voedselbank, op een steenworp van het echte spoor. Het is een locatie zoals je die verwacht. Door een smalle gang, een hoekig steil trapje omhoog, en dan opent zich een andere wereld. De vaste treinbanen die daar al ruim dertig jaar liggen, zijn het resultaat ontelbare uren toewijding, puzzelen en huisvlijt. En natuurlijk van investering, want op een modelspoorbaan kun je flink leeglopen. Al hoeft dat niet, zegt secretaris Rob Oude Mulders van THCA (32 leden). „Voor pakweg 250 euro heb je een mooi basissetje waar je mee aan de slag kunt.”

De eerste

„Kijken naar treintjes, daar houden we van”, zegt Oude Mulders met een glimlach. Hij kreeg als kleine jongen zijn eerste treintje, en toen greep het virus om zich heen. Het is het verhaal van bijna alle leden. Het zijn kleine jongens op hoge leeftijd. Ook Barry Somberg, inderdaad de voormalige eigenaar van de Almelose treintjeswinkel met diezelfde naam. „Met de trein reizen?”, zegt Somberg, „Daar hou ik niet zo van. Ik kijk er liever naar.” Hij zat zondagmiddag verstopt in een hoekje en hield per computer de treinbewegingen in de gaten. Bij de hobbyclub is voor ieder niveau wat te doen. Een keer per maand spelen ze een rollenspel met treindienstleiders en andere mensen. Ieder heeft zijn taak en het is net echt.

Quote Ikzelf hou van het maken van bomen. Je kunt ze kopen voor veel geld, maar maken is leuker Rob Oude Mulders, secretaris Trein Hobby Club Almelo

De hobby bestaat voor de meesten leden uit lekker frunniken. Aan de treintjes, maar vooral ook aan de landschappen waar de treinen doorheen rijden. „Ikzelf hou van het maken van bomen”, zegt Oude Mulders. „Je kunt ze kopen voor veel geld, maar maken is leuker. „Ik heb kleine buxusstruiken van een buurtgenoot gekregen. Die waren dood. Daar knip ik takjes van af, spuit ze in met lijm en bestrooi ze met kunstgroen. Het worden dan net echte bomen. Zo bedenk je constant weer wat nieuws.”

Kunstwerkje

Een verdieping lager staat de bijna tien meter lange baan van de zeventigplusser Bennie Snijders (74) uit Borne. Te koop, staat er aan het uiteinde. Het is het spoortje rond station Mariënberg. Alles op schaal. Inclusief de wissels en de omliggende huizen. Het stationsgebouw is een zelfgemaakt kunstwerkje. Hij vertelt het verhaal waar veel verenigingen mee te maken hebben. De leden worden ouder en op en bepaald moment stoppen ze. „Ik verkoop de spoorbaan. Ik ben kleiner gaan wonen en bovendien mantelzorger voor mijn vrouw. Dan moet je kiezen.”

Hetzelfde verhaal bij Henk Joling. Hij is van de modeltreinclub PostM uit Hoogeveen en showt een van de treinbanen: „We hebben nog iets van twintig leden over. Vergrijzing hè, en de jeugd wil niet meer. Maar dat is bij alle verenigingen zo. Het is lastig nieuwe leden te vinden.”

Daar staat tegenover staat dat de hobby een boost kreeg in de coronatijd, al leidde dat niet tot een grote stroom nieuwe leden. Oude Mulders: „Mensen zaten thuis, zochten iets om te doen. Met treintjes kun je snel aan de gang. Je kunt er eindeloos veel fantasie in kwijt.”

Ook de televisieserie De Grote Kleine Treinencompetitie van omroep Max, met André van Duin, heeft tot extra interesse geleid. Toch een beetje goed nieuws voor de twee modeltreinclubs in Twente. Naast THCA is dat de Twentse Modelspoorwegclub Twente in Enschede. Groter dan die in Almelo maar de samenwerking is hartelijk. Zondagmiddag gaven een aantal leden demonstraties hoe je van stukken koperdraad, bomen kunt solderen.

Bergen

Opvallend is dat de liefhebbers van modeltreinen een voorkeur hebben voor Zuid-Duitse en Oostenrijkse berglandschappen. Henk Joling weet wel hoe dat komt. „In berglandschappen kun je treinen ergens onderdoor laten gaan. Ze verdwijnen en komen weer tevoorschijn. Bovendien, de trein zal toch ergens een bocht moeten maken. In een berglandschap kun je dat mooi oplossen en het is leuk om naar te kijken.”

Volledig scherm Het ruim tien meter lange spoortraject rond Mariënheim, gemaakt door Bennie Snijders, en, te koop. © Vincent Jannink