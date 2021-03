Almelose voetbalvereniging PH krijgt nieuw kunstgras

VIDEO Gewonde bij steekinci­dent in centrum van Almelo, omgeving afgezet

3 maart ALMELO - Aan de Koornmarkt in het centrum van Almelo is woensdagavond een persoon gewond geraakt na een steekincident. Onduidelijk is nog wat er precies is voorgevallen, maar hulpdiensten zijn aanwezig om de gewonde te verzorgen. De omgeving is afgezet, een persoon is aangehouden.