Als Nijverdals stel gelijk krijgt staat afhandeling Toeslagenaffaire op zijn kop

Sneakpre­view: dit gebeurt er achter de schermen bij het theater­spek­ta­kel De Vergeten Twentse Lente, in Enschede

Het zijn duizelingwekkende aantallen: 45 uitvoeringen, 48.150 tickets, 3210 stoelen voor 1070 bezoekers per voorstelling. De producenten van het muziektheaterspektakel De Vergeten Twentse Lente staan de komende maanden voor een logistieke megaklus. Voor het voetlicht én achter de schermen, want de massaliteit van zo’n enorme productie laat zich ook uitdrukken in aantallen parkeerplaatsen, rollen wc-papier en... gehaktballen.