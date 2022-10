Ank, de grande dame van het Almelose theater, stopt met haar passie: ‘Door het theater ben ik mezelf geworden’

Politie staakt onderzoek naar zwaar gewonde bewoner Treub­straat in Almelo: ‘Geen sporen misdrijf’

ALMELO - De politie heeft het onderzoek naar een mogelijke steekpartij of ander geweldsincident afgelopen zaterdag aan de Treubstraat gestaakt. Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer is vastgesteld dat geen sprake is van een misdrijf. De bewoner ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis.

19 oktober