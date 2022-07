Anna en Robert uit Almelo dupeerden klanten bouwbedrijf, nu is echtpaar verdacht in mishandelingszaak: ‘Dit is karma’

Robert (44) begon in september 2015 Veka Bouw Almelo, een bedrijfje dat allerhande verbouwwerkzaamheden deed, met name bij huizen in de particuliere sector. Hij runde dat samen met zijn vrouw Anna (45). Een lang leven was het echter niet beschoren. Nog geen twee jaar na de oprichting verklaarde de rechtbank Overijssel Veka Bouw failliet. In het gehuurde bedrijfspand lag niet meer dan wat grofvuil en puin, middelen van waarde waren er nauwelijks.