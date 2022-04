Anneloes Gasman met haar sieradenbedrijfje Moosey’s naar de Javatoren

Buurman bekent Jarell (22) uit Almelo neergesto­ken te hebben, maar noemt het noodweer

ALMELO - Jarell Reinders is op 11 januari met tien messteken om het leven gebracht. Zijn vriendin overleefde de aanval die door buurman Humphrey W. (63) zou zijn gepleegd. Dat bleek vrijdagochtend in de rechtbank in Almelo. W. zal binnenkort in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht. Zijn advocate verzocht om schorsing van de voorlopige hechtenis, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

16 april