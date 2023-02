Arjan uit Almelo kreeg huidkanker in zijn oor: 'Je komt dan in een achtbaan terecht'

indebuurt.nlHet is de zomer van 2020. Arjan Horstman zit samen met zijn vrouw op de bank. De zon schijnt via het raam op zijn oor. Opvallend is dat één plekje van het oor donker blijft. Door zijn gevoelige huid is Arjan altijd alert op verdachte plekken. Hij gaat voor controle naar de dermatoloog. Dan begint de onzekerheid.

Om vast te kunnen stellen wat voor plekje het is, wordt een stukje weefsel weggenomen. Het blijkt een melanoom te zijn, een vorm van huidkanker. Arjan is al bekend met wat minder gevaarlijke soorten huidkanker, dus hij maakt zich hier niet zo druk over. Tot hij een telefoontje krijgt om direct naar het ziekenhuis te komen.

Akelig gesprek

Duidelijk is dat er zo snel mogelijk gehandeld moet worden om uitzaaiingen te voorkomen. Het gesprek met de arts over overlevingskansen maakt indruk op hem. “Het was een akelig gesprek”, zegt Arjan. “Het is zwaar en oneerlijk, je moet bij zo’n operatie de mazzel hebben dat je er goed mee wegkomt.”

Tussen het moment dat het plekje ontdekt en de operatie zit ongeveer drie weken. “Je moet wachten, maar de melanoom groeit alleen maar door. Het liefst wil je dat deze er de volgende dag al uit gehaald wordt”, zegt Arjan. “Het is een achtbaan waar je doorheen gaat.”

Gesprekken

Het nieuws komt ook bij Arjans familie en vrienden hard binnen. “Met mijn vrouw had ik spannende gesprekken.” Bij zijn kinderen blijft hij rustig en hij stelt ze vragen als ‘hoe vind jij het?’. Arjan zorgt dat deze gesprekken niet te zwaar op de hand liggen, zoals hij het zelf omschrijft. “Dit was de reis die we met ons gezin moesten maken. We moesten er samen doorheen.”

Net op tijd

De melanoom wordt met precisie verwijderd. “Het was millimeterwerk omdat het op een lastige plek zat.” Na twee weken volgt de uitslag. Het is goed nieuws, alles is weg. “Die weken leken wel twee maanden”, zegt Arjan. De uitslag zorgt bij hem en zijn familie voor grote ontlading. Hij is vooral blij omdat er geen naar vervolgtraject komt. “Omdat ik zo alert was, was ik er net op tijd bij. Ik heb nu een best goed perspectief”.

Quote Die twee weken leken wel twee maanden

De spannende periode zorgt ervoor dat hij nu meer relativeert. “Ik kan makkelijker dingen loslaten.” Met zijn drukke baan maakt hij veel uren. “Er is veel te doen, daar ga je zo weer in op. Ik ben weer terug bij wie ik was, maar ik ben wel scherper in wat echt belangrijk voor mij is.” Het allerbelangrijkste is tijd voor zijn gezin. In de weekenden werkt hij nu nauwelijks meer, iets wat hij voorheen geregeld deed.

Arjan loopt graag hard, dat is zijn uitlaatklep. De 43-jarige Almeloër rent vaak langere afstanden en doet mee aan marathons en trailruns. “Mijn ambitie was om ooit meer dan honderd kilometer hard te lopen.” Na een lange run van tachtig kilometer komt hij tot het besef: ‘hier wil ik iets meer mee doen’.

Hij sluit zich aan bij Stichting Melanoom. Met zijn persoonlijke verhaal begint Arjan een actie om geld op te halen. Hij gaat hardlopen over het Twentse Hilligenpad, een bezinningsroute van bijna honderd kilometer van Hof Espelo bij Enschede naar zijn huis in Almelo. “Mijn doel daarmee is om meer bewustwording en aandacht te creëren voor het voorkomen van huidkanker.”

Regen en tegenwind

Na een periode van hard trainen is 18 februari de grote dag. “Een zware dag”, vertelt Arjan. “Het was guur weer met regen en veel tegenwind.” In de middag is het beter weer, maar dan wordt hij misselijk. “De voeding kwam niet lekker binnen, daar heb ik last van gehad.”

Gelukkig lopen er twee vrienden een stuk mee. Zij geven tips om door te blijven gaan. “Dat heeft mij er mentaal doorheen geholpen.” Tijdens de tocht lopen diverse mensen een deel mee. “Het was een feestje.” Bij de verzorgingsposten staan mensen om Arjan aan te moedigen, dat geeft hem kippenvel. “Los van de ongemakken, heb ik geen moment gedacht dat ik het niet zou halen”, zegt Arjan.

Quote Die blauwe teen is een mooi aandenken

Boomstronk in Nijreesbos

Hij komt steeds dichter bij Almelo. Het laatste stuk gaat door het Nijreesbos. Het is donker, zijn vader en vriend fietsen naast hem. Bij het licht van de fietslamp ziet Arjan een boomstronk liggen. “Ik zag hem wel, maar heb mijn voeten niet goed opgetild.” Het levert hem een blauwe teen op. Arjan kan er om lachen: “Een mooi aandenken aan een heroïsche tocht.”

Arjan hoopte met zijn actie 3000 euro op te halen. Dat heeft hij met gemak gehaald. Op dit moment staat de teller op meer dan het dubbele, ruim 7000 euro. De opbrengst gaat naar Stichting Melanoom voor nieuwe campagnes om huidkanker te voorkomen. De actie van Arjan is nog niet voorbij, doneren kan nog.

