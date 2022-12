Auto rijdt achterop twee weken oude bestelbus op A35, file vanuit Almelo richting Wierden

Gemeente Almelo wil af van trammelant rond de paardenwei en stapt naar de rechter

ALMELO - Het is gedonder om een paardenweitje van niks. Toch werd het een kortgeding. Liefst tweeënhalf uur moest de rechter er zich maandagmiddag over buigen. De gebruiker heeft gedonder met enkele buren. De gemeente Almelo is eigenaar van de grond en is er helemaal klaar mee. Die wil het strijdtoneel schoonvegen.

12 december