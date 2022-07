Autobrand op A35 bij Bornerbroek, voertuig moet worden afgesleept

update Varkens­pest in Duitsland nu gevaarlijk dicht bij grens met Twente: ‘Nederland moet alert zijn’

De varkenspest in Duitsland is de grens met Nederland gevaarlijk dicht genaderd. Duitsland maakte zaterdag bekend dat er Afrikaanse varkenspest in aangetroffen bij een bedrijf in Emsland. Het Nederlandse ministerie van Landbouw bekijkt of er maatregelen nodig zijn. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit doet onderzoek.

2 juli