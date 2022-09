Bela (76) uit Nijverdal heeft ‘verschrikkelijke hekel’ aan Nederland: ‘Bij sommigen als Jodenmeisje niet welkom’

Ook rest 120 moerasei­ken in Almelose wijk mag worden gekapt. Direct, oordeelt de rechter

ZWOLLE/ALMELO - De resterende moeraseiken in de Almelose wijk Windmolenbroek mogen óók worden gekapt. En wel direct. Dat is de uitkomst van een rechtszaak over deze brandende kwestie, dinsdagmiddag in Zwolle.

6 september