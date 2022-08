Beleggers azen op Almelose woningen, ‘vindersloon’ van 500 euro

In de brief die in Almelo is verspreid wordt huizenbezitters gevraagd of ze hun woning voor verkoop willen aanbieden. ‘Ik heb de middelen om uw woning zonder lening af te kopen’ staat er in de brief. En, ‘Het bespaart u makelaarskosten, die gemiddeld 3.500 euro zijn’. Er wordt zelfs een vindersloon van 500 euro uitgeloofd aan degene die een woning aanbrengt die ook daadwerkelijk wordt aangekocht.