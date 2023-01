Bert Sies (76) uit Almelo beleefde als kleine jongen de Watersnoodramp op zolder in Zierikzee: ‘Het water steeg met enorme snelheid’

Zeventig jaar later is het geluid nog steeds onheilspellend voor hem. Als op de eerste maandag van de maand de sirene klinkt, gaan de gedachten van Bert Sies (76) terug naar 1 februari 1953, de rampnacht. „Voor mijn gevoel kwam er geen einde aan die vreselijke sirene. We wisten dat het foute boel was.” De dijken braken door.

Oud huis, achter de haven

Toch overviel de ramp het gezin. „Ook het gemeentebestuur zag het niet aankomen”, weet Sies. Hij woonde met vader Theo, moeder Petra en oudere broer Simon in een oud huis achter de haven in Zierikzee. In het oudste deel van de stad. Sies was een kind van bijna 7. Wat er tijdens de Watersnoodramp gebeurde kan hij zich in detail herinneren.