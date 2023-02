Besparen! Bij deze winkels in Almelo haal je veel voor weinig

Action

Met het ruime aanbod van de Action grijp je nooit mis. Laat je elke week weer opnieuw verrassen door de nieuwe producten in het assortiment. In Almelo vind je twee winkels. Kun je een product bij de Action op het Marktplein niet vinden? Neem dan even een kijkje op het Vincent van Goghplein.

Big Bazar

Met het gevarieerde assortiment vind je altijd iets nieuws bij Big Bazar. Hier verkopen ze ook diverse A-merken voor een laag prijsje. Big Bazar is in Almelo te vinden aan het Vincent van Goghplein.

Datumvoordeelshop

Bij de Datumvoordeelshop aan de Schoolstraat kun je veel inslaan voor weinig. Je vindt hier drinken, etenswaren en verzorgingsproducten. Soms zijn de producten over datum, maar nog wel goed te gebruiken. Of ze hebben een oude verpakking of komen van een (buitenlandse) restpartij. Doe er je voordeel mee.

Die Grenze

Ben je op zoek naar een lekker geurtje voor weinig? Test dan eens de verschillende geuren bij Die Grenze op winkelcentrum De Schelfhorst. Ook voor schoonmaak- en verzorgingsproducten kun je hier een kijkje nemen. Ze zitten in Almelo op de Schelfhorst, in De Galerij en aan het Vincent van Goghplein.

Prijsmepper

Bij de Prijsmepper vind je een gevarieerd assortiment, samengesteld uit restvoorraden van Kruidvat en Trekpleister. In het assortiment heb je niet alleen schoonmaakmiddelen of drogisterij artikelen. Je vind er ook decoratie voor in huis, speelgoed of boeken. Voor hoge kortingen en outlet prijzen moet je bij de Prijsmepper zijn. Binnenkort gaat de Prijsmepper open in De Galerij, onderin naast Die Grenze.

SoLow

Ben je op zoek naar een leuk cadeautje of heb je zelf iets te vieren? Dan ben je bij Solow aan het juiste adres. Ook hobby- en klusartikelen zijn hier volop in de schappen te vinden, net als spullen voor in je huis en de keuken en sportartikelen. Solow heeft veel leuke en handige artikelen in de winkel liggen.

Wibra

Wibra is de plek voor allerhande producten. Je vindt hier nieuwe (kinder-)kleding, decoratie voor in huis, schoonmaakmiddelen (Dasty!) en veel meer. Als je op zoek bent naar goede kwaliteit en een lage prijs ga dan eens langs bij de Wibra. Je vindt deze winkel op twee plekken in Almelo: in de binnenstad aan de Corridor en aan de Ootmarsumsestraat.

Zeeman

Als laatste natuurlijk de Zeeman, wie kent deze winkel niet? In de binnenstad is de Zeeman helaas niet meer te vinden, maar gelukkig kun je voor huishoudartikelen, kleding en breigaren nog wel terecht op de Schelfhorst.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!