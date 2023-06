Bestelbusje ‘schept’ Almelose fietser en rijdt gewoon door: vrouw breekt haar been

Met video Voor één keer roze gelakte nagels, het maakt de dag van Sabina uit Almelo: ‘Ik moet het doen met 50 euro per week’

Een frisse knipbeurt of gelakte nagels met glitters. Het is vaak niet goedkoop en om die reden niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen. Daar brengt de voedselbank in Almelo graag verandering in. Cliënten als Sabina Sonntag (56) worden donderdag kosteloos onder handen genomen op de Verwendag.