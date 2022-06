Bestuurders Rozenhof moeten ruim 120.000 euro zorggeld terugbetalen

Oud-directeur Nico-Jan Hoogma staat open voor terugkeer bij Heracles: ‘De degradatie doet pijn’

ALMELO - Voormalig directeur Nico-Jan Hoogma is beschikbaar voor een terugkeer als directeur van Heracles Almelo. De degradatie naar de eerste divisie verandert niets aan de houding van de voetbalbestuurder. De Oldenzaler was in het promotiejaar 2005 aanvoerder en van 2007 tot 2018 algemeen directeur van Heracles.

