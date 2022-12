Bestuursvoorzitter Trudy Vos van ROC van Twente: ‘Help jongere te ontdekken welke opleiding ie moet kiezen’

Ria (70) uit Almelo op de bres voor huurders met blokverwar­ming, want compensa­tie is nog steeds niet geregeld

ALMELO - Ook bewoners met blokverwarming ontvangen deze maand 190 euro als compensatie voor de stijgende energieprijzen. Maar heel groot is de opluchting niet. Want voor 2023 is compensatie nog steeds niet geregeld, ondanks toezegging van de minister.

26 november