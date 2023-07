Nieuwe locatie tiny houses was toch wel hoop gedoe, zeggen bewoners Nienke en Jaap; ‘maar dit uitzicht... 180 graden groen’

Het was een zeer intensief traject. Maar het is gelukt, de eerste tiny houses staan op het nieuwe terrein aan de Seringenstraat. Eindelijk hebben de bewoners de zekerheid dat ze hier een tijd kunnen blijven staan. „Welke kant je hier ook opkijkt, overal is het groen...”