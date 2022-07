Bier proeven als examen? Voor deze studenten van ROC van Twente is het ‘bittere’ werkelijkheid

contract voor 2 jaar John Lammers definitief nieuwe hoofdcoach Heracles Almelo: ‘Deze club hoort in de eredivisie’

ALMELO - Wat vrijdag al in de lucht hing, is nu zekerheid: John Lammers is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. De 58-jarige oefenmeester uit Tilburg begint maandag met zijn werkzaamheden.

