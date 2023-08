Bier vanuit eigen brouwerij rechtstreeks op de tap in nieuw Proeflokaal in hartje Almelo: ‘Zo heb ik het altijd gewild’

Menno de Braak, eigenaar van brouwerij Zwarte Parochie, moet zichzelf af en toe even in de arm knijpen. Of het wel echt waar is. Het is zo; binnenkort gaat Het Proeflokaal open, midden in de Grotestraat in Almelo. Samen met slijter Marco Schonewille is hij aan een bijzonder horeca-avontuur begonnen. Zijn eigen bier schuimt er, maar ook worden er meer dan honderd soorten whisky geschonken. „Een droom komt uit.”