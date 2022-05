Bij dit bedrijf in Almelo eten, kruiden en bakken ze de hele dag cashewnootjes: ‘Er is meer dan zout en zonder zout’

44 maanden cel voor illegale pooier Hilbert M. uit Almelo, Carolina (25): ‘Ik had geen geld en kon nergens naartoe’

Hilbert M. uit Almelo krijgt 44 maanden cel omdat hij zijn beroep maakte van illegale prostitutie met zes vrouwen uit Zuid-Amerika. De rechtbank in Almelo oordeelde dat hij de kwetsbare vrouwen het land in smokkelde en aan het werk zette in Almelo en Kampen. ‘Loopjongen’ Stefan V. uit Enschede is vrijgesproken.

20 mei