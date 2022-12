Bij toeval stond wereldkampioene Marianne Vos aan de start van avondcross in Almelo

Almelo zet definitie­ve streep door reusachti­ge fontein in centrum; ‘Zó dorps, lijkt wel of gemeente niets bijzonders wíl’

ALMELO - Kent u die van de fontein bij het busstation in Almelo? Nou, die komt er niet! Want het gemeentebestuur heeft definitief een streep gezet door een reusachtige, bewegende fontein in het centrum. Kunstenaar en initiatiefnemers, die bijna twee ton aan sponsorgeld en fondsen hebben binnengehaald, zijn zwaar teleurgesteld. „Zonde, dit is een gemiste kans voor Almelo.”

