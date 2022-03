Bingokoningin Riky (93) uit Almelo beloont geen volle kaarten meer: ‘Een week zonder? Dat kon niet’

Twentse onderne­mers rijden zelf naar Oekraïne, met een vrachtwa­gen vol babyspul­len

ENTER/ALMELO - Een flinke zak geld doneren aan het Rode Kruis? Dat had gekund. Maar in de ogen van een groepje Twentse ondernemers is dat niet genoeg. Ze willen zelf wat doen, voor de kinderen die ze op televisie zo zien lijden, en dus gaan ze zelf naar de grens, met een vrachtwagen vol hulpmiddelen. „Ik heb zelf twee jonge kinderen… Dan is dit toch het minste wat ik kan doen?”

9 maart