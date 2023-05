Binnenkijken bij Alicia en Cris: 'In ons huis staat van elke cultuur wel iets'

indebuurt.nlVoor een Scandinavisch of modern interieur moet je even verder klikken. In het appartement in Almelo van Alicia en Cris Puper-Lai vind je geen zwarte eiken tafel, witte vazen of teddy poefjes. Ze vinden het belangrijk dat er van zoveel mogelijk culturen iets te zien is in hun woning.