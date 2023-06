Binnenkijken bij Floortje en Dennis: 'Mensen vinden ons huis net een museum'

Stampen tot je een aardbeving veroor­zaakt: open dag UT erg leuk voor kinderen

Geen wervende teksten over hoe leuk de campus is voor studenten, of uitleg over inschrijving of studiebeurs. Wel robotfights, vulkaanuitbarstingen en gratis ijsjes. De Universiteit Twente weet hoe je een leuk dagje uit organiseert voor kinderen.