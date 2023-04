Binnenkijken in de fabrieksloft van Selim en Dilek: 'Die uitgescheurde muur was een leuke verrassing'

Piepkleine geveltuin­tjes in Almelose Gro­testraat, maar volgend jaar komt de bulldozer: ‘Dan wordt het hier nog mooier’

Het is een van de laatste publieke optredens van gedeputeerde Monique van Haaf (VVD). In de Grotestraat Noord van Almelo zet ze letterlijk de bloemetjes buiten. Door te helpen met het eerste geveltuintje, ter verfraaiing van de binnenstad. Maar er gaat hier nog veel meer gebeuren. Over een jaar gaat de hele straat op de schop, waarbij de provincie Overijssel met ruim een miljoen euro over de brug komt.