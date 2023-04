Bloemenzee in Almelo! Duizenden tulpen fleuren de Koornmarkt op

RECENSIE Dit nieuw centrump­lein is van alle markten thuis: ‘Prettige chaos met een hek eromheen’

Eigenlijk is het niet meer dan prettig georganiseerde chaos met een hek eromheen. Misschien is dat ook wel het sympathieke van het vernieuwde marktplein in Hengelo: dat het niet is gemaakt om te imponeren, maar om het mensen naar de zin te maken.