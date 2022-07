Boeren blokkeren XL Businesspark in Almelo

‘Kinderlok­ker’ toont meisjes geslachts­deel bij Almelose school: zedenpoli­tie stort zich op de zaak

ALMELO - Bij leerlingen van basisschool de Telgenborch in Almelo zat de schrik er goed in. Een groepje jongens probeerde in de buurt van de school twee meisjes naar een ‘witte bus’ te lokken. Een van de jongens zou daarbij zijn geslachtsdeel hebben getoond. Ouders van de kinderen zijn bezorgd en verontwaardigd. De zedenafdeling van de politie heeft de zaak in onderzoek.

