Bornerbroekers Beijen en Stamsnijder speciale gasten op racecircuit Sachsenring: ‘Hij mag er wel even opzitten’

Punkband Get Jealous verhuisde van Twente naar Hamburg: een beetje heimwee, een heleboel optredens

HAMBURG/ENSCHEDE - Het is de stad waar The Beatles de fijne kneepjes van het muziekvak leerden. De stad van de havens, de rauwe Reeperbahn, cultvoetbalclub St. Pauli en radicale activisten. En sinds kort óók van Get Jealous. De in Enschede opgerichte punkband van ‘frontbitch’ Otto Rasva verkaste naar de Noord-Duitse metropool, voor de muziek. „Hier liggen zoveel kansen.”

17 juni