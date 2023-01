Feike uit Almelo overdonderd door reacties op kerstspecial All You Need is Love: ‘Ik hoop dat ons verhaal anderen zal inspireren’

ALMELO/WIERDEN- Door een brand in zijn huis in Amerika verloor oud-Almeloër Feike van Dijk twee van zijn kinderen. Dankzij de kerstspecial van All You Need is Love kon hij voor het eerst sinds die dramatische gebeurtenis Kerstmis vieren met zijn Twentse familie. Terug in zijn huis in Wyoming blikt hij terug. „Ik schiet nog vol als ik eraan denk.”

Kerstmis 2022: Feike van Dijk (41) zal het nooit vergeten. In een vakantiehuis in De Lutte zat hij op kerstavond met de hele familie voor de tv. „Kijken naar jezelf, dat valt niet mee. We hadden geen idee wat ze ervan zouden maken. Maar het was allemaal heel mooi en respectvol gedaan. Na afloop kwamen de reacties. Die waren overweldigend. Ik schiet nog vol als ik eraan denk.”

De hereniging van de familie Van Dijk was dé grote tranentrekker dit jaar in de kerstspecial van All you Need is Love’, de jaarlijkse feel good show van presentator Robert ten Brink. Van Dijk kwam er samen met zijn vrouw Noëlle, schoonmoeder en drie nog levende kinderen in het diepste geheim voor over vanuit hun huis in de Amerikaanse staat Wyoming. Op 15 december kwamen ze aan in Nederland. Sinds woensdag zijn ze weer thuis, terug in hun dorp Lander waar het grotendeels lege land nog altijd is bedekt met anderhalve meter sneeuw.

Extreme omstandigheden

„Het had weinig gescheeld of we hadden helemaal niet kunnen gaan. We hebben er tien uur over gedaan om op het vliegveld te komen. De omstandigheden onderweg waren extreem. Maar achteraf zeg ik: dat is het allemaal meer dan waard geweest.”

In Nederland verbleven Feike van Dijk en zijn familie samen met de andere andere gasten van het tv-programma eerst een dag in een hotel in Amsterdam. De dag erna om acht uur gingen ze met de bekende bus op pad. Geblindeerd, om herkenning te voorkomen. „Dat was hilarisch Je ziet onderweg allerlei mensen kijken en zwaaien, maar ze zien niks. Eén keer, bij een pompstation mochten we even naar buiten voor sanitaire stop. Om half zes waren we in Wierden, in het huis van mijn broer Rinie. Behalve mijn schoonzus wist de familie nergens van. Zoals je het op tv zag, zo was het ook. Iedereen, en vooral mijn moeder, was totaal verrast”

Volledig scherm De reis in de bekende bus was voor Van Dijk’s kinderen een feest © Familie Van Dijk

De reden dat hij eerder dit jaar besloot om het programma te schrijven, had alles te maken met de dramatische gebeurtenis acht jaar geleden. Op een bloedhete dag in de zomer vloog zijn houten huis op een eenzame plek buiten het dorp in brand. Twee van zijn vijf kinderen, Zephy van 4 en Noah van 2, kwamen om het leven.

Een muur van hitte

„Het was in een paar minuten tijd gebeurd. Ik ben later zelf tijdelijk brandweerman geweest en weet nu: dit waren de ideale omstandigheden voor een brand. Het huis was van hout. Ons eigen ‘Little house on the prairie’. Ik dacht dat we al onze kinderen naar buiten hadden gehaald, maar dat bleek een fatale vergissing. Toen we het ontdekten, was het te laat. Ik kon het huis niet meer binnen. Een muur van hitte kwam me tegemoet. Toen we ze vonden, lagen ze naast elkaar. Ikzelf heb met mijn jongste kind twee weken in het ziekenhuis gelegen. Van ons huis was niets meer over.”

Quote Het ging allemaal non stop door. En dan, in een flits, is het ook weer voorbij. Feike van Dijk

Sinds de brand zag hij zijn familie op gezette tijden, maar nooit gezamenlijk en ook nooit in vrolijke omstandigheden. „Toen ik in de zomer hoorde dat mijn moeder ernstig ziek was, realiseerde ik me: dit is misschien het moment om voor het eerst sinds al die jaren weer een Kerst te vieren met elkaar. De gedachte aan ‘All you Need’ is dan de volgende stap. In ieder geval financieel, want ze betalen je reis. Zonder die steun hadden we dit nooit kunnen doen.”

Tien dagen Nederland waren voor Feike en zijn familie één groot warm bad. „Het ging allemaal non stop door. En dan, in een flits, is het ook weer voorbij. Alsof het nooit werkelijkheid is geweest. En toch ergens, zelfs bij mijn Amerikaanse vrouw, is er het verlangen om ooit nog weer in Nederland te gaan wonen, misschien wel in De Lutte.”

Harde werkelijkheid

Vooralsnog is er de soms harde werkelijkheid van zijn leven in Amerika. Hij ging er zestien jaar geleden wonen, nadat hij zijn vrouw had ontmoet in Londen. Feike van Dijk werkt er als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor, maar zijn hart ligt bij de muziek en het christelijk geloof. Als ‘chaplain’ en geestelijk verzorger wordt zijn hulp vaak ingeroepen bij calamiteiten en noodgevallen in zijn directe omgeving.

„In de weken nadat Noah en Zephy waren gestorven, stond er regelmatig een dubbele regenboog aan de hemel. We kregen ook foto’s van vrienden die dat hadden gezien. Ik heb het altijd gezien als een beeld van hoop. Op de plek van ons oude huis staat nu ook een groot schilderij met een regenboog. De grond is nog van ons. Ik rij er soms nog wel eens langs, al blijft dat moeilijk. Maar tegelijk, die regenboog heeft ons geholpen. Met vallen en opstaan hebben we de demonen in ons leven overwonnen. Er zijn heel veel ouders die een kind hebben verloren. Ik hoop en bid dat ons verhaal anderen zal inspireren.”

Volledig scherm 16 december: het moment van de hereniging in Wierden. Op de voorgrond Feike van Dijk, in het midden zijn moeder en achteraan zijn broer Rinie © Feike van Dijk