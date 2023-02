Nieuw stadstheater op de plek van die gruwelijke parkeerkolos in de binnenstad: briljant idee!

Sterren, Orionnevel en M13: deze Almelose astronomen maken prachtige foto's van het heelal

Orion, Perseïden, M13, protuberansen. Wie weet waar dit over gaat heeft verstand van sterrenkunde. Het zijn hemellichamen waar de Almelose astronomievereniging AstronA foto's van heeft gemaakt, die te zien zijn in het Natuurhus. De vereniging bestaat tien jaar. Maar wat doen ze eigenlijk? „Voor mooie foto’s van de sterrenhemel hoef je niet bovenop een berg in Chili te staan. Dat kan ook in Almelo.”