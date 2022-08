Brandweer blust brand bij politie in Almelo, rookontwikkeling in serverruimte

update Accudampen vrijgeko­men in bedrijfs­pand aan de Twente­poort West in Almelo

ALMELO - Aan de Twentepoort West in Almelo zijn vrijdagochtend accudampen van een heftruck vrijgekomen. Hierop is het pand direct ontruimd. Twee medewerkers kregen last van de ogen en zijn ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel, ze hoefden echter niet mee naar het ziekenhuis.

